L'infelice 2020 sta per concludersi ed è già tempo di guardare con fiducia ad un 2021 che si spera sia meno infausto e che possa segnare la svolta.

E' sicuramente questo l'auspicio che accompagna i militi della Croce Bianca di Finalmarina che quest'oggi, sabato 19 dicembre, saranno presso il supermercato Coop della cittadina rivierasca per una "missione" di autofinanziamento ad offerta libera in cambio dei calendari per l'anno venturo.