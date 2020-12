Domande o dubbi sul "Decreto Natale"?

Viste le numerose richieste pervenute, domani 23 dicembre dalle 10.30 in poi, in diretta Facebook sulla pagina Facebook Istituzionale del Comune di Borghetto Santo Spirito, il sindaco Giancarlo Canepa e Gianluigi Taboga, volto-simbolo di Assoutenti in provincia di Savona, cercheranno di fornire risposte ai vostri quesiti.

Potete inviare le vostre domande, entro domattina alle ore 10.00, alla mail sindaco@comune.borghettosantospirito.sv.it