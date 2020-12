Cairo, via alla demolizione dell'ex discoteca Fantasque: al suo posto una palazzina di 5 piani (FOTO)

Un pezzo di storia che se ne va. Hanno preso il via questa mattina i lavori (privati) di demolizione dell'ex discoteca Fantasque, molto famosa negli anni 80, situata in via Aldo Sanguinetti a Cairo Montenotte.

Un intervento che rientra nell'ambito del piano urbanistico attuativo “Oltrebormida”. Il progetto passato dalla "Cairo Immobiliare" di Quarto alla Edilvega del carcarese Daniele Castiglia, prevede la costruzione di una palazzina di 5 piani, con il pianterreno riservato alle attività commerciali.

La realizzazione del palazzo permetterà di intervenire anche sulla viabilità, mediante il posizionamento di una rotonda sul ponte Stiaccini all'incrocio delle strade via XXV Aprile, viale Vittorio Veneto e via Adolfo Sanguinetti. Inoltre, dalla palazzina partirà una pista ciclabile che terminerà presso l’istituto Secondario Superiore “Patetta".