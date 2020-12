Natale a Calizzano: dal comune un piccolo regalo a volontari, operatori casa di riposo e bambini

"Nei giorni scorsi, tra i tanti, mi è arrivato un “messaggio speciale”, da molto vicino al mio cuore, “sono i giorni più difficili da quando sei sindaco”: ebbene si, non c’è dubbio che lo siano. E’ stato detto, non da me, che “il sindaco è il mestiere più bello del mondo”: le dichiarazioni assolute hanno come tutte i loro pro e contro; per parte mia posso dire che si tratta di un ruolo che comporta impegno, responsabilità e preoccupazioni, “oneri ed onori”, arrabbiature, ma anche e soprattutto, soddisfazioni, a volte grandi".

"Quest’anno si rischia di essere banali a dire che saranno delle festività natalizie “un po' diverse”, ma è così. E purtroppo, nel contesto complessivo della pandemia sanitaria mondiale, lo saranno in particolare per la nostra piccola grande comunità. Le settimane che stiamo affrontando sono molto delicate per Calizzano, in diversa maniera per tanti di noi" commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.

"E nella difficoltà di questi intensissimi giorni, e dell’anno che sta volgendo al termine, quello che assaporo, alla fine di tutto, con grande gioia e, consentitemi, con sincero orgoglio, è proprio la soddisfazione di vedere quanti e come in questo tempo difficile si siano impegnati con dedizione e disponibilità, attenzione e senso civico, nel proprio lavoro, nelle proprie attività, nel volontariato, con sincero senso di solidarietà e “valore di Comunità”; è vero non è stato cosi per tutto e tutti, sempre e ovunque, ma personalmente ritengo, e oggi più che mai, che conti prima ed anzitutto quello che si fa e non quello che si sbaglia o, a volte, si fa, anche finta, di non capire" prosegue.

"In questo senso i primi pensieri vanno ai militi della nostra Croce Azzurra e al suo Consiglio Direttivo, al personale e a tutti gli operatori della nostra casa di riposo, con il suo consiglio, al gruppo Alpini, alla nostra Sezione AVIS, a Quelli di Noi “Volontari”, che a vario titolo in questo tempo hanno dedicato, anche in una sola occasione o per poco tempo, le loro persone agli altri, a tutti i calizzanesi che hanno svolto le proprie attività e si sono comportanti, lavorativamente e personalmente, 'con rispetto delle norme e degli altri e con buon senso'".