Tam-tam ambientalista contro il lancio di palloncini a Bastia d'Albenga: "Grave danno ambientale"

Ieri su Savonanews abbiamo pubblicato i malumori di numerosi residenti della frazione di Bastia d'Albenga, preoccupati del fatto che il rituale del lancio di palloncini per commemorare i decessi da Covid-19 creino pericolosi assembramenti (leggi QUI).

Ai timori degli abitanti della zona si assommano anche quelli degli ambientalisti. I palloncini, essendo in plastica, sono molto impattanti e hanno una percentuale di biodegradabilità assolutamente inaccettabile per tutto l'ecosistema.

Per questo motivo, da quando è uscita la notizia dell'evento, un gruppo di volontari della zona, da Albenga fino a tutto il comprensorio finalese, ha immediatamente preso contatto con le locali sedi del WWF, di Sea Shepherd, della Protezione Civile e con il Comune di Albenga attraverso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) chiedendo che la manifestazione venga sospesa.

Questo il messaggio divulgato anche come un vibrante tam-tam attraverso una campagna social:

Serve l'aiuto di tutti per non aggiungere danno alla tragedia.

Ad Albenga a Natale vogliono lanciare palloncini di plastica in ricordo delle vittime.

Chiediamo che il ricordo sia celebrato con fiori e candele.

Se sei d'accordo, scrivi anche tu al Comune:

http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/segnalazioni/segnalazioni_fase03.aspx

Basta un copia e incolla:

"Buona sera,

Scrivo in merito alla iniziativa di Natale dove in ricordo delle vittime covid vogliono lanciare i palloncini. Questo gesto purtroppo è impattante verso animali ed ambiente, chiedo per favore un vostro intervento per sostituire i palloncini con qualsiasi cosa non inquinante. Grazie".