L'idea del lancio di palloncini commemorativi non piace ai residenti di Bastia d'Albenga: "Si rischiano assembramenti"

Su Savonanews abbiamo dato annuncio di un’iniziativa simbolica partita da un gruppo di volontari nella frazione albenganese di Bastia: un lancio di palloncini bianchi per commemorare le vittime del Covid-19. Inizialmente si diceva che l’evento si sarebbe dovuto svolgere dopo la Messa del 24 sera, successivamente voci interne alla frazione hanno ipotizzato di spostare il tutto alla mattina del 25, sempre dopo la Messa, per non sforare la fascia oraria detta “di coprifuoco”.

Ma non tutti i cittadini della frazione ingauna sono favorevoli. Spiegano infatti alcuni abitanti a Savonanews: “Noi siamo soltanto alcuni portavoce, ma sappiamo che la maggior parte dei residenti è contraria. Sia chiaro: non per l’idea in sé, capiamo che l’intento di rendere omaggio ai nostri cari defunti di per sé è lodevole e non è nostra intenzione alimentare polemiche. In più alcuni di noi sono anche sopravvissuti al Covid-19, per cui siamo profondamente sensibili verso questo tema. Ma proprio perché abbiamo patito le sofferenze del virus, e sappiamo che cosa si prova, vogliamo far capire ai promotori dell’iniziativa che non è né il momento né il modo per organizzarla”.

Spiegano ancora i contrari: “Ritrovarsi in piazza per distribuire i palloncini può dar vita, seppur magari in modo involontario e in buona fede, ad assembramenti. Inoltre Bastia è un’area densamente popolata da anziani, che potrebbero decidere di partecipare all’evento dopo la Messa e si vedrebbero pericolosamente esposti ai rischi di contagio”.

Concludono i portavoce della frazione: “Purtroppo non sarà un lancio di palloncini che ci ridarà i nostri cari. L’invito è ad aspettare tempi migliori, ad invitare il Parroco a ricordare i nostri defunti con una preghiera in più durante le funzioni religiose ed eventualmente, qualora l’evento si facesse, chiediamo che le autorità preposte veglino al momento della distribuzione di palloncini per accertarsi che non si creino assembramenti pericolosi.

Speriamo che gli ideatori decidano di rinviare tutto a tempi migliori. In questo momento l’unico vero omaggio ai nostri defunti è proprio stare attenti, più attenti che mai, ed incrementare al massimo tutte le cautele necessarie”.