Coronavirus: lieve aumento nel rapporto tamponi-positivi oggi in Liguria, crescono gli ospedalizzati

Lieve aumento, quest’oggi in Liguria, nel rapporto tamponi-positivi al Coronavirus. A fronte di 1.769 test, infatti, sono 173 i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, ovvero uno ogni 10,22 pari al 9,77%.

Nella nostra provincia sono 12 i nuovi positivi, nell'imperiese 27, a Genova 113 e a Spezia 20. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1. Sono 6 i morti, dal 24 al 27 dicembre, di cui due nella nostra provincia: una donna di 93 anni deceduta il 24 dicembre all'ospedale di Albenga ed un uomo di 88 anni deceduto il 26 dicembre al Santa Corona di Pietra Ligure.

I DATI REGIONALI

Ecco nel dettaglio i dati forniti da Regione Liguria:

Totale tamponi effettuati: 696.992 (+ 1.769)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11): 148.059 (+1.395)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 59.277 (+173)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.706 (-129)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 390 (-22)

Savona - 1.049 (-4)

Genova – 3.078 (-199)

La Spezia - 907 (+85)

Residenti fuori regione o estero – 127 (-35)

Altro o in fase di verifica – 155 (-65)

Totale - 5.706 (-129)

Ospedalizzati: 779 (+18) | 61 (-5) in terapia intensiva

Asl 1 - 54 (+4) | 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 124 (-) | 10 (-2) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 226 (+3) | 28 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 90 (-) | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 65 (+2) | 4 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 86 (+4) | 4 (-2) in terapia intensiva

Asl 5 - 128 (+3) | 6 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.909 (-99)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 50.719 (+256)

Deceduti: 2.852 (+6)