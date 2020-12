La neve torna a fare capolino nell'entroterra: previsioni meteo prossime ore. A6 chiusa al traffico pesante

Torna la neve nell'entroterra savonese. Come indicato dalle previsioni meteo, i fiocchi hanno iniziato a cadere nella notte con accumuli importanti in Val Bormida, nella zona di Sassello e nella Valle Erro.

La coltre bianca ha ricoperto anche la costa (LEGGI ARTICOLO). Nella zona di Savona, i vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione di alcuni alberi dalla sede stradale.

L'autostrada A6 è stata chiusa al traffico pesante (mezzi superiori alle 7,5 tonnellate). Sempre Autostrada dei Fiori segnala sul proprio sito: "Chiuso lo svincolo Bivio A6/A10 Savona in direzione A10 Genova causa recupero mezzi (Inizio evento ore 07:05 del 28-12-2020); il traffico, sia leggero che pesante, dovrà uscire a Savona con possibilità di rientro per Genova".

Disagi anche lungo la Sp 28 bis a Roccavignale, bloccata a causa due camion che si sono intraversati.

Queste le previsioni per le prossime ore:

oggi, lunedì 28 dicembre, fino al mattino piogge diffuse anche a carattere temporalesco, cumulate elevate su C, significative su BE. Alta probabilità di temporali forti su BCE. Nevicate moderate a tutte le quote su D, parte occidentale di E e interno di B, spolverate anche sulla costa su B, quota neve oltre 600-800 m su AC e parte orientale di E. Venti meridionali di burrasca forte (70-80 km/h) su C nelle prime ore, di burrasca (60-70 km/h) su A e rilievi di E, settentrionali di burrasca su B al mattino. Mareggiate diffuse di libeccio, intense su B-C specie dalla sera.

Domani, martedì 29 dicembre, nella prima parte della giornata insiste il flusso umido sudoccidentale con precipitazioni diffuse a Levante, con cumulate significative su C. Quota neve oltre 800-1000 m. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su ABC nelle prime ore, in attenuazione e rotazione dai quadranti settentrionali su B. Mare molto agitato con mareggiate estese e intense su BC nella notte, in graduale scaduta dalla mattinata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.