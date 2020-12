Mareggiata a Borghetto: in Via Ponti nelle zone limitrofe a Passo Saleo la situazione è tornata alla normalità (FOTO)

" Ritornata alla normalità la situazione in Via Ponti nelle zone limitrofe a Passo Saleo che erano state allagate dalle forti mareggiate odierne ". Lo annucia Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.

"La Protezione Civile ha provveduto a creare una barriera per compartimentare Passo Saleo che rimane completamente allagato e a chiudere, in via precauzionale, una corsia di marcia - conclude il primo cittadino - Anche sul lungomare la Protezione Civile ha provveduto a risistemare le protezioni provvisorie volte a contenere, per quanto possibile, la mareggiata. Si raccomanda prudenza".