Cronaca | 21 febbraio 2026, 11:32

Finale, accusa un malore durante una sessione di jogging: 37enne in codice rosso al Santa Corona

L'uomo ha anche sbattuto la testa cadendo. Intubato dai soccorritori e trasportato in pronto soccorso

E' stato trasportato intubato, in codice rosso, al Santa Corona di Pietra Ligure un 37enne che stamani, durante una sessione di jogging, è stato ritrovato riverso a terra privo di sensi lungo la Sp17 nella zona di Perti, tra Finale e Calice Ligure. L'allarme è stato lanciato intorno alle 10:40, quando alcuni passanti hanno notato l'uomo in stato di incoscienza e con un evidente trauma cranico. 

Immediato sul posto l'intervento dei militi della Croce Bianca finalese insieme all'automedica Sierra 4 che, vista la gravità della situazione, hanno stabilizzato e intubato la vittima della caduta prima di trasportarlo al pronto soccorso del nosocomio pietrese in codice rosso.

