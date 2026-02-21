Si lancia dal viadotto autostradale: muore giovane di 19 anni

Un ragazzo di appena 19 anni, Mirko O., ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì sul viadotto Giustenice, lungo l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia, nel tratto interessato dall'attuale cantiere.

L'allarme è stato lanciato dalla sala operativa della concessionaria autostradale, che attraverso il sistema di videosorveglianza ha individuato una persona a piedi introdursi sul viadotto, senza essere successivamente ripresa in uscita. Immediatamente è stato attivato il protocollo di emergenza con l'invio sul posto di un imponente dispositivo di soccorso.

Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco con altrettanti mezzi. Le operazioni di ricerca si sono protratte nell'area sottostante l'infrastruttura in Val Maremola. Intorno alle 3.45 del mattino, i soccorritori hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita del giovane, che si sarebbe tolto la vita. Il diciannovenne, studente, frequentava un istituto scolastico della zona.

La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, che dovranno ricostruire le circostanze e le motivazioni del gesto.