L'appello di Vaccarezza (Regione): "Rispettate il codice della strada, le dotazioni invernali in auto e stiamo attenti alla sicurezza"

Abbondanti nevicate in tutta la Liguria. L'analisi di Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione: "Ho trascorso la mattina a informarmi sullo stato delle strade del territorio a seguito del maltempo di questa notte.

Ogni organo coinvolto aveva un compito: sarà nostra cura controllare che ogni azione sia stata fatta in modo concreto.

I disagi più importanti si sono verificati, purtroppo, per le mancanza di dotazioni dei mezzi che percorrevano la strade.

Nello specifico, tre camion e due autobus, che non erano provvisti delle attrezzature previste ed obbligatorie.

Per quanto la manutenzione possa essere efficiente, e vi garantisco che lo è stata, sulla neve non si può viaggiare se non rispettando alcune regole fondamentali: velocità adeguata e dispositivi a bordo, che sono obbligatori e ben descritti sia nel codice della strada che sui cartelli presenti lungo tutte le provinciali.