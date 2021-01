Giustenice in festa per i 100 anni di Giuseppina Serrato

Il 2021 inizia con i festeggiamenti di tutta la comunità Giusteniese per i 100 anni della Giuseppina Serrato.

Una storia lunga un secolo quella della signora Giuseppina, classe 1921, cresciuta nella frazione dei Serrati Superiori e discendente della famiglia Serrato che ha dato i natali ad un Presidente dell’Uruguay (Josè Serrato presidente nella seconda parte degli anni venti). Giuseppina proprio oggi, primo giorno dell’anno, raggiunge il bellissimo traguardo dei 100 anni.

Proprio nel quartiere dei Serrati Superiori Giuseppina visse fino all’età di ventiquattro anni insieme ai genitori, al fratello e a tre sorelle.

Nel 1945, all’età di ventiquattro anni, proprio nei momenti difficili del post guerra, si sposò con Luigi Boetto e con lui ha cresciuto due figlie (Gabriella e Giuliana).

“Alla nostra cara Giuseppina Serrato rivolgo i più sinceri auguri per il suo centesimo compleanno. Un augurio che va anche ai suoi figli Gabriella e Giuliana, ai nipoti e tutti i parenti per aver saputo custodire quello che è, per tutti noi, un tesoro prezioso che rappresenta, peraltro, la memoria storica della nostra Comunità. Il vivere la quotidianità, attraverso gesti semplici e concreti, ha contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo, fondato sul calore e l’affetto che i familiari e gli amici tutti hanno riservato alla nostra cara Giuseppina. A lei faccio i miei migliori auguri anche a nome di tutta la comunità Giusteniese che nei suoi concittadini più anziani trova una testimonianza vivente della storia, della tradizione e dei valori fondanti di questa comunità. Un saluto particolare anche a tutto il Personale della Resistenza Protetta Valverde di Giustenice ed alla famiglia Fiallo per la cura e la dedizione con la quale si occupano di molti anziani come la signora Giuseppina” gli auguri del sindaco Mauro Boetto.