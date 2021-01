Maratona di solidarietà nelle Albisole dei Lions Club: regali ai nonni delle case di riposo

E’ stata una vera e propria piccola maratona di solidarietà quella che si è svolta nei giorni scorsi a cavallo della festività di Natale.

Alcuni soci del LIONS Club Albissola Marina e Albisola Superiore, mettendo in atto il progetto “Buon Natale Nonni!”, hanno fatto visita alle case di riposo delle due Albisola e di Sassello. A tutti gli ospiti è stato portato un piccolo regalo differenziato fra le varie strutture come calzini colorati, asciugamani personalizzati, cornici per le foto dei familiari, accompagnato da un “pandorino” monoporzione e da un biglietto di auguri per un totale di 123 pacchi.

Inoltre sono stati donati anche due lettori DVD ed una cospicua raccolta di film da proiettare durante le feste. Il gesto, al di là degli oggetti consegnati, ha avuto un grandissimo gradimento soprattutto per il significato umano che rappresenta per gli ospiti delle case di riposo che soffrono ormai da mesi la situazione di isolamento imposta dalla pandemia.

I regali sono stati consegnati ai responsabili delle strutture e sono stati consegnati poi individualmente dagli operatori sanitari con tutte le dovute precauzioni, ma l’iniziativa ha fatto sentire un po’ meno isolati nonne e nonni. Contemporaneamente anche i LEO club Alba Docilia, che sono in pratica la sezione giovani dei LIONS, oltre a collaborare al progetto “Buon Natale Nonni”, si sono mobilitati in una grossa raccolta di generi alimentari nei supermercati della zona.

In pochissime ore sono stati raccolti quasi 370 chili di prodotti di prima necessità che sono poi stati consegnati all’Associazione San Vincenzo presso la parrocchia Stella Maris di Albisola Superiore che ha provveduto alla distribuzione. In questo contesto un anonimo benefattore ha donato ben 24 pandori tradizionali che sono anche essi consegnati con le stesse modalità.

Il club LEO, nato da qualche mese, ha così inaugurato la propria attività ed ha particolarmente ringraziato la direzione dei supermercati Gulliver di Albissola Marina e Pam di Albissola Superiore per la disponibilità dimostrata nella raccolta benefica.