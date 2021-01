Il carico di neve mette a rischio la tenuta di diversi alberi: chiusa nella notte la Sp334

Le forti nevicate si sono placate da qualche ora, ma la situazione viabilità resta a tratti complicata nell'interno a causa degli importanti cumuli di coltre bianca caduta nei giorni scorsi.

In particolare ad avere disagi nelle ultime ore è stata la Sp 334 del Sassello, dove i tecnici di Anas e i Vigili del Fuoco sono impegnati dal pomeriggio di ieri, martedì 5 gennaio, a cercare di ripristinare la normale viabilità.

A destare particolare preoccupazione il carico di neve che grava sugli alberi a bordo strada, il quale ha richiesto una mole di lavoro che il personale addetto non è riuscito a smaltire nelle scorse ore. Per circa 5 km di tratta, da località Badani ai Giovi, si è quindi deciso di chiudere nella notte la strada per permettere le operazioni di bonifica e il successivo ritorno al normale transito dei mezzi.