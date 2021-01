Borghetto, da martedì 12 gennaio il primo ciclo di vaccinazione nelle due rsa cittadine

Che poi sottolinea: " Sia l’Humanitas che Il Sestante, dopo il triste periodo della prima ondata, sono da tempo Covid free, condizione che deve assolutamente essere mantenuta, la pericolosità dei cluster che si generano nelle RSA è stata recentemente sottolineata anche dal Presidente Toti proprio con riferimento alla provincia di Savona. Colgo l’occasione per ingraziare tutti gli operatori sanitari di entrambe le strutture per aver saputo superare momenti davvero critici ".

"Più in generale, non sono favorevole all’obbligatorietà ma per superare questa terribile situazione credo fermamente che tutti dovrebbero vaccinarsi. Io lo farò senza indugio quando sarà il mio turno. La provincia di Savona è la provincia italiana con l’età media più alta, pari a 49,13 anni. A Borghetto l’età media è di circa 51 anni e gli ultra ottantenni sono ben 572 su 4670 residenti, circa il 12% della popolazione. Questo è un dato che dovrebbe far riflettere e indurre tutti, con senso di responsabilità, a sottoporsi volontariamente alla vaccinazione per tutelare il più possibile le fasce più deboli della popolazione" prosegue il sindaco Canepa.

"A tal proposito - aggiunge - credo che, inevitabilmente, come già sottolineato da Gianluigi Taboga di Assoutenti, in quella che sarà la più grande vaccinazione di massa della storia, si creeranno da una parte problemi di congestionamento degli ambulatori di Santa Corona e dall’altra emergeranno le grosse difficoltà di spostamento delle persone anziane e di quelle che hanno problemi di mobilità".