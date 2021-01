Finale, 90mila euro per la manutenzione della rete stradale: pubblicato il bando

E' di poco superiore ai 90mila euro (IVA esclusa) l'importo complessivo del bando del Comune di Finale per il quale è stata pubblicata l'indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni d'interesse per l'affidamento tramite procedura negoziata della manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in asfalto.

La formula che l'amministrazione mette sul piatto è quella dell'accordo quadro, ritenuto strumento più "funzionale e flessibile alle esigenze pratiche del servizio", si legge nella relazione tecnica degli uffici comunali, in quanto permette di "gestire in modo oculato e razionale la manutenzione" nonostante "l’impossibilità di definire a priori il numero degli interventi da eseguire ma esclusivamente il loro contenuto prestazionale ed esecutivo".

Si tratta quindi di una manutenzione "pura", nella quale non sono individuate zone ben definite sulle quali intervenire. Così, per intervenire tempestivamente sulle segnalazioni "ed evitare responsabilità derivanti da un mancato pronto intervento causato spesso da lungaggini amministrative", gli uffici hanno anche stilato un elenco di prezzi unitari stimati a seconda dell'intervento ed uno schema di contratto e capitolato speciale.

Gli operatori interessati potranno presentare le proprie manifestazioni entro le ore 12 del prossimo 25 gennaio esclusivamente tramite posta elettronica agli indirizzi preposti.