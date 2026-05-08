Borghetto S. Spirito, prosegue l'iter per il progetto di riqualificazione di Piazza Libertà

Si è svolta questa mattina nella sala comunale di Borghetto S. Spirito una riunione operativa tra Amministrazione comunale, uffici tecnici, progettisti e validatori, finalizzata a definire gli ultimi dettagli progettuali necessari per avviare nel più breve tempo possibile la gara d’appalto.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e coordinamento per accelerare l’iter amministrativo e portare avanti un intervento atteso e significativo per la comunità.

L’obiettivo condiviso è quello di procedere rapidamente verso l’avvio delle opere, con particolare attenzione alla qualità del progetto e alla valorizzazione di uno spazio centrale e importante per il paese.