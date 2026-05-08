I “Maestri del Lavoro” incontrano il viceprefetto Lazzari: Savona celebra così i suoi nuovi insigniti della Stella al Merito

Una rappresentanza del Consiglio Direttivo della Federazione Provinciale dei Maestri del Lavoro di Savona ha incontrato il viceprefetto reggente della provincia, la dottoressa Alessandra Lazzari, in occasione di una visita istituzionale dedicata al ruolo e alle attività dell’associazione sul territorio savonese.

Alla delegazione hanno preso parte il console provinciale dei Maestri del Lavoro Andrea Ferro, il viceconsole cavaliere Luca Ghersi e il console emerito commendatore Mario Costa. Nel corso dell’incontro è stato portato il saluto dei 67 Maestri del Lavoro della provincia e sono state illustrate le finalità della Federazione, con particolare attenzione all’impegno sociale e alla valorizzazione delle competenze professionali maturate dagli associati nel mondo del lavoro.

L’occasione è stata inoltre utile per presentare i quattro nuovi insigniti savonesi della “Stella al Merito del Lavoro”, onorificenza conferita durante la cerimonia ufficiale dello scorso primo maggio nella storica “Sala delle Grida” dell’ex Borsa Valori di Genova, alla presenza delle principali autorità civili e istituzionali della Regione.

Per il 2026 hanno ricevuto il titolo di Maestro del Lavoro: Fulvia Becco, dipendente del Consorzio C.S.A. Centro Sviluppo Aziendale di Savona; Rosa Spataro, in servizio presso Poste Italiane a Savona; Pasquale Lanza della Coseva Società Cooperativa di Camporosso e Dario Ottonello, dipendente della Ceme S.p.A. di Trivolzio.