Il vento non dà tregua alla Liguria: Arpal emana un nuovo avviso per vento di burrasca forte

Non si placa il maltempo, o meglio il vento, sulla nostra Regione, dove già nella notte si sono registrate raffiche oltre i 100 km/h in costa e nell’entroterra (Lago di Giacopiane 112 km/h, Marina di Loano 102.6 km/h). E un nuovo avviso per vento di burrasca forte è stato emanato da Arpal nel primo pomeriggio odierno.

Si tratta di un fenomeno che, collegato alle basse temperature, acuisce il disagio fisiologico da freddo: Settepani (SV) -7.7°C Pratomollo (GE) -7.6°C, Monte di Mezzo (GE) -6.4, Alpe Vobbia (GE) -6, Poggio Fearza (IM) -5.9, Monte Penello (GE) -5.7, Casoni di Suvero -4.4.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, 10 gennaio, fino alle prime ore del pomeriggio deboli nevicate su interno di C (quota neve 300- 400 metri) e su E. Isolate spolverate nevose sulle zone sensibili di C ed E. Fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte (80-100 chilometri orari) su A, B e C in particolare sui rilievi e sbocchi vallivi, forti 50-60 chilometri orari altrove. Disagio fisiologico per freddo su tutte le zone, più accentuato su B.