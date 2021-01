Spotorno, verso la conclusione il progetto pilota di recupero delle aree boschive incendiate

" Oltre agli interventi oggetto di studio - aggiunge il sindaco - saranno anche installate quattro stazioni sperimentali per la misura dell’umidità e della temperatura del suolo nelle aree riforestate, e una stazione meteo in modo da poter studiare gli impatti diretti e inversi tra il nuovo bosco che si sviluppa, il suolo e le condizioni meteorologiche e viceversa ".

Sta per volgere al termine infatti il progetto pilota che Fondazione CIMA ha realizzato in collaborazione con il Comune di Spotorno e Regione Liguria per il recupero di aree la cui vegetazione è stata distrutta dalle fiamme.

Lungo il sentiero che collega la strada Tosse-Vado alla strada di crinale del Monte Colombino è stato realizzato appositamente un sentiero con imbocco in località Moggie, il quale rimarrà aperto a scopo turistico e didattico. Lì sono in corso di realizzazione vari interventi di risistemazione forestale con ingegneria naturalistica, diradamento selettivo ed avviamento a fustaia delle piante presenti. " A regime saranno ripiantate oltre 500 piante di latifoglie (roverelle, lecci, frassini, carpini con prevalenza di lecci) delle quali molte sono state già piantate " prosegue Fiorini.

Da questo intervento non si avranno solo vantaggi di carattere ambientale, paesaggistico e scientifico: "Da un disastro come quell’incendio devastante possono nascere delle esperienze positive e di crescita per l’ambiente e per i nostri ragazzi: il sito sarà oggetto di escursioni e di un percorso didattico apposito" conclude.