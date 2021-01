Tragedia sfiorata a Cairo: furgone bloccato sui binari colpito da un treno in transito (FOTO)

Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Cairo Montenotte. Intorno alle 16.45 un furgoncino è rimasto infatti bloccato sui binari del passaggio a livello che si trova in località Vesima (nei pressi dello stadio "Cesare Brin").

Secondo quanto riiferito, sembrerebbe che il conducente del veicolo abbia tentato di oltrepassare il passaggio mentre le sbarre erano in fase di chiusura, rimanendo così bloccato. In quel momento stava sopraggiungendo un treno che provvidenzialmente è riuscito a rallentare la propria corsa, evitando un forte impatto con il furgone: lieve la collisione tra i due mezzi. Fortunatamente non si segnalano persone ferite.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri. La circolazione ferroviaria sul tratto è al momento bloccata.