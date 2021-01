Servizio civile: la Confcooperative-Federsolidarietà di Imperia e Savona cerca 13 giovani da inserire nel progetto

Confcooperative-Federsolidarietà di Imperia e Savona cerca giovani tra i 18 ed i 28 anni disponibili per i suoi 13 posti di servizio civile. “Il Servizio Civile Universale è una scelta volontaria di dedicare dodici mesi della propria vita al servizio di difesa, spiega il presidente di Federsolidarietà Liguria Riccardo Viaggi, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.È una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. I ragazzi avranno la possibilità di impegnarsi su iniziative concrete promosse dalle cooperative sociali aderenti a Confcooperative”.