Albenga, l'appello del sindaco Tomatis: "Non aderite a iniziative di protesta che contribuirebbero a disordini e aumento di contagi"

“ Purtroppo la situazione contagi non è migliorata al punto da lasciarci pensare di poter uscire dall'emergenza sanitaria in entro tempi brevi". A parlare è Riccardo Tomatis, sindaco del Comune di Albenga, che analizza l'evolversi del quadro legato al Coronavirus.

Prosegue il Primo cittadino ingauno: "Ci rendiamo conto che questo avrà ulteriori e inevitabili ricadute negative specie quella parte dell’economia coinvolta dalla continua alternanza tra chiusure e aperture e dalle limitazioni che vengono disposte.

Si tratta di un’economica e di tutto l’indotto che gravita intorno a tale settore che arriva già da un periodo difficile e alla quale siamo particolarmente vicini.

Tuttavia è proprio a loro che oggi voglio rivolgere un appello, quello di continuare a rispettare le regole e non aderire ad iniziative e forme di protesta che avrebbero come unica conseguenza quella di creare problemi di ordine pubblico e al rischio di un aumento dei contagi che rischierebbe di portare ad altre restrizioni e per tempi più lunghi”.