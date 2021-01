Varazze, al concorso "Addobbo di Natale" di Corte di Mare il pubblico premia l’asilo di Stella

Concorso “Addobbo di Natale”. La giuria tecnica ha premiato l’addobbo della scuola dell’Infanzia di Casanova, sezione A, mentre il Pubblico ha scelto la scuola dell’Infanzia "V. Giannini" di Stella, sezione A-B. In entrambe le votazioni il secondo posto è andato alla Scuola dell’Infanzia “Il Flauto magico” di Celle Ligure, a dimostrazione del suo intrinseco ed incontestabile valore artistico ed espressivo.

Come ormai da tradizione, il Centro Commerciale “Corte di Mare” di Varazze, in occasione delle feste natalizie 2020, ha istituito il concorso “Addobbo di Natale”, riservato alle scuole di Varazze e dei paesi del circondario, con l’obiettivo di abbellire, nel periodo, la propria “Galleria” e, con l’assegnazione di premi e materiale didattico destinato alle scuole e alle classi partecipanti, attirare l’interesse degli insegnanti e dei giovani e giovanissimi alunni, delle tante scuole che normalmente aderiscono al progetto.

Anche quest’anno, nonostante le tante difficoltà legate alla pandemia da Covid, sono state una trentina le classi che hanno partecipato, in maggioranza quelle delle scuole materne ed elementari di Varazze e dei paesi del circondario, le quali, utilizzando i kit consegnati da “Corte di Mare”, con l’aggiunta di materiali di recupero e riciclo, hanno realizzato le tante opere esposte nella galleria del Centro Commerciale, fino al 5 gennaio 2021, quando si è concluso il tempo a disposizione dei clienti, chiamati a votare l’addobbo più bello.

Ed ecco la classifica dei 12 addobbi di Natale più votati dal pubblico: - sul gradino più alto del podio l’addobbo n. 22 della Scuola dell’Infanzia "V. Giannini" di Stella sez. A-B, con a seguire l’addobbo N°: - 7 Sc. Inf. "Il flauto magico" - Celle L.; - 4 Sc. Inf. "L'isola che non c'è" sez. C – Varazze; - 19 Sc. Ist. Comp. Giusti - Cogoleto 1°A; - 3 Sc. Nido "Piccoli Passi" – Varazze; - 18 Sc. Inf. Stella sez. C; - 11 Sc. Ist. Comp. Albisola Sup. 4°A e 4°B; - 2 Sc. Inf. Casanova sez. A; - 10 Sc. Inf. "G. Rodari" – Sciarborasca; - 9 Sc. Nido Don Milani – Cogoleto; - 1 Sc. Inf. Casanova sez. B; - 8 Sc. Inf. "L'isola clic non c'è" sez. B – Varazze.

Come da regolamento, già giovedì 3 dicembre 2020 la Giuria Tecnica, nominata da “Corte di Mare”, ha stilato la classifica dei 10 addobbi più attinenti al tema assegnato, assegnando il gradino più alto del podio all’addobbo n° 2 realizzato dalla Scuola Infanzia Casanova Sez. A di Varazze, con a seguire l’addobbo N°: – 7 Sc. Infanzia “Il Flauto magico” - Celle Ligure; – 21 Sc. Primaria Albissola Marina 1A e 1B; – 19 Sc. Istituto Comprensivo Giusti - Cogoleto 1°; – 17 Sc. Infanzia “l’isola che non c’è” - Varazze sez. D; – 22 Sc. Infanzia “V. Giannini” – Stella sez. A-B; – 6 Sc. Infanzia “Fantasia e Magia” - Vado Ligure; – 3 Sc. Nido “Piccoli Passi” - Varazze; – 11 Sc. Istituto Comprensivo Albisola Superiore cl. 4°A e 4B; – 10 Sc. Infanzia. “G. Rodari” Sciarborasca - Cogoleto.

Scuole e classi premiate da “Corte di Mare” direttamente presso le loro sedi, per evitare pericolosi assembramenti nella galleria del Centro Commerciale, dove normalmente si tengono le due cerimonie e il tradizionale sempre apprezzato rinfresco augurale. Gli organizzatori ringraziano le scuole, gli insegnanti, gli alunni e bambini che hanno partecipato, realizzando i bellissimi elaborati, che hanno abbellito la galleria del Centro Commerciale nel periodo festivo di Natale e Capodanno. L’appuntamento per tutti è già fissato per le prossime festività di Natale 2021.