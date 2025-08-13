Il racconto giallo. "L'orologio" - Puntata 9

Il capitano Forti fa una veloce verifica sul traffico telefonico di Neri, finché uno dei contatti gli accende una luce: una chiamata in uscita dal telefono dell'uomo, due giorni prima dell'omicidio, diventa più di un indizio.

Forti indossa il cappello e, uscendo concitato dal suo ufficio, chiama Preziosi:

“Venga tenente, ci sono grosse novità!”

“Consegniamo il verbale alla Procura di Imperia?” chiede la ragazza.

“No, andiamo a trovare qualcuno ad Andora".

Parcheggiata l'auto nei pressi di piazza caduti di Nassiriya, dove si svolge il mercato settimanale, i due suonano al citofono di un elegante palazzo dallo stile saraceno.

Durante il tragitto su Capo Mele, Forti ha accennato un piano atto a smascherare chi ha ucciso Riccardo Dei. Tuttavia, quell'idea era descritta in maniera molto vaga, quasi a non volerla svelare completamente, forse perché troppo azzardata. Preziosi però ha capito tutto ugualmente ed è pronta a reggere il gioco al capitano.

Dal piccolo altoparlante del citofono:

"Si, chi è?"

"Carabinieri!" e dopo un istante di esitazione:

"Prego, salite pure".

I due militari non avrebbero mai pensato che i loro dubbi li portassero davanti a questa porta, che ora, lentamente si sta aprendo.

Continua...