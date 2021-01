Dopo il vento ritorna il gelo, meteo più mite al mare

Dopo la parentesi di foehn con termometro oltre i 14°C in alcune località, ecco nuovamente una parentesi di gelo, condita dalle precipitazioni di stamattina a suggellare un’inverno dalle molte facce e finalmente con la normalità delle neve.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 15 a domenica 17 gennaio

Coperto con precipitazioni oggi su Liguria di ponente e basso Piemonte poi schiarite. Sereno domani con nubi irregolari domenica. Gelate estese in pianura. Minime in pianura intorno -2-0°C e massime 2-4°C. Al mare minime intorno 2-5°C e massime 8-10°C. In pianura venti moderati da Sud est. Al mare venti forti da Nord Ovest.

Da lunedì 18 gennaio

Cielo sereno gelate estese e possibili nebbie in pianura, poi forse nuovo peggioramento.

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/605-Stagionali_febbraio_2021.html.