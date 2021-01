Una piastrella in memoria dei bambini vittime della guerra: via al bando di concorso per la realizzazione

Una piastrella in memoria dei bambini vittime della guerra. Questa era stata nel Giorno del Ricordo lo scorso 10 febbraio, la proposta del consiglio comunale dei ragazzi approvata dalla giunta comunale che darà vita così ad un bando per la realizzazione.

Come stabilito dai "little" esponenti del parlamentino quilianese la targa dovrà essere posizionato all'interno dei giardini pubblici di Quiliano, sul muro perimetrale del campo sportivo "Picasso".

In giunta l'assessore alla cultura e vicesindaco Nadia Ottonello ha esposto la relazione con l'iniziativa del consiglio dei ragazzi ed è stato deciso che sarà organizzato un bando in grado di sollecitare l’attività artistica ad interpretare un’immagine in termini figurativi che rievochi la memoria dei bambini vittime della guerra e trasformarla successivamente in una piastrella.

"Gli artisti avranno totale libertà di espressione, purché le tecniche e i materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera rispondano a caratteristiche di assoluta stabilità, durata nel tempo, facilità di manutenzione e resistenza agli agenti atmosferici" si legge nel bando di concorso.

Al concorso possono partecipare gli artisti italiani - persone fisiche e maggiorenni - che godano dei diritti civili e politici, e ogni artista dovrà partecipare con una sola proposta, pena l’esclusione di tutte le opere presentate dallo stesso.

Il bando e tutti gli allegati potranno essere consultati e scaricati anche dal sito internet del Comune di Quiliano e ogni informazione sullo svolgimento del concorso potrà essere richiesto all’Ufficio Cultura, via mail all’indirizzo servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it o al numero 019 2000501 in orario di ufficio.