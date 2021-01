Villanova, interventi diffusi sul territorio per valorizzare percorsi verdi e parchi pubblici

Interventi diffusi sul territorio per migliorare gli spazi pubblici e valorizzare parchi e percorsi all'aria aperta.

Più spazio all'attività fisica all'aperto nel parco giochi 'Il Gerbido' dove è terminato il secondo lotto dei lavori. Utilizzando i fondi a disposizione del ribasso d'asta dei lavori per il rinnovo del parco, sono state realizzati ulteriori interventi che consentono ai ragazzi di fare attività di palestra all'aria aperta in un'area distinta da quella dei bambini. Per chi ama le passeggiate a cielo aperto, invece, nei giorni scorsi è stata realizzata e aperta una scala adiacente il ponte sull'Arroscia per migliorare l'accessibilità al lungofiume meta sempre più frequente di passeggiate nella natura e come passaggio di servizio. Da qualche giorno, è stato completato anche l'intervento di spostamento e valorizzazione in un'area dedicata delle antiche macine di fine ottocento, prima collocate nel giardino delle scuole.

"Ora i bambini hanno più spazio per giocare e questo importante reperto è riallocato nella zona monumentale di S. Stefano - ha spiegato il sindaco di Villanova d'Albenga, Pietro Balestra - La macine erano state ritrovate nell'area aeroportuale dove, si evince da una carta del 1829 erano presenti ben 3 Mulini ed era attraversata dal Canale dei Gombi e Molini. È lo stesso canale che passa adiacente all'attuale asilo nido costruito proprio all'interno di un vecchio Gombo, che era parte della Società dei Gombi e Molini costituita in Villanova nel 1486. Tali manufatti, databili XIII e XIV secolo, rinvenuti durante gli scavi per realizzare lo stabilimento Piaggio sono stati catalogati dalla Soprintendenza Beni Archeologici della Liguria. Oggi sono presentati al pubblico in un'area più consona e con adeguati cartelli che ne spiegano l'origine".