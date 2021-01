Chi si rivede su Topolino. L'albenganese Davide Aicardi torna a creare una storia sul celebre fumetto

Lo avevamo lasciato dietro alla macchina da presa, come regista dei videoclip per promuovere l’album d’esordio della sua band pop-rock, i Messer DaVil.

Ora Davide Aicardi, albenganese, classe ’76, torna alla sua attività principale: quella di sceneggiatore e scrittore poliedrico, capace di muoversi tra i vari mondi dell’intrattenimento, con una certa disinvoltura.

Dall’esordio in televisione come autore della celebre sitcom Camera Cafè, ai successi d’animazione a livello internazionale con le fatine Winx, passando per il mondo della pubblicità (suo il recente copywriting per lo spot di un’importante casa motociclistica italiana), per tornare sempre al suo primo, grande, amore: il fumetto!

La sua ultima apparizione in edicola risale al settembre del 2019, sulle pagine della serie sci-fantasy Odessa, edita della Sergio Bonelli Editore, casa editrice di celeberrimi Tex e Dylan Dog.

Mercoledì 20 gennaio, Davide torna sugli scaffali di tutta Italia con la storia "Paperino, Billy e il Blunevoso Svolazzatore" che appare sulle pagine del più longevo e famoso fumetto per bambini della penisola: Topolino (Panini Comics)!

La storia, sceneggiata da Aicardi e disegnata dal bravissimo Giampaolo Soldati, ha la particolarità di avere una parte centrale totalmente muta e priva di dialoghi. Un linguaggio completamente basato sulla recitazione e l’espressività del personaggio che rende omaggio al genere slapstick comedy tanto amato dall’autore ingauno e da lui conosciuto in età bambina, attraverso gli esilaranti lavori del geniale, “e mai eguagliato”, aggiunge Aicardi, Buster Keaton.

Davide, già comparso sulle pagine di Topolino, tra gli scrittori della saga Donald Quest, è attualmente al lavoro su delle nuove storie per il magazine, su una graphic novel tratta da un gioco di ruolo di successo, su un fumetto comico-erotico, su una serie d’animazione di produzione internazionale, su un lungometraggio cinematografico, e sul suo primo progetto musicale solista, fuori dall’esperienza dei Messer DaVil, con i quali sta comunque scrivendo i brani per il nuovo album di prossima pubblicazione insieme agli altri componenti della band.