Pietra Ligure protagonista nel video di “Rito Voodoo”, il singolo di Seba Gravina “Videociecato” con il rapper Sax

È finalmente disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Rito Voodoo, il singolo uscito lo scorso 20 giugno e firmato dal pietrese Sebastiano Gravina, conosciuto sui social come “Videociecato”, in collaborazione con il rapper siciliano Sax. Un progetto che unisce la musica ad un messaggio sociale, con la Liguria a fare da sfondo.

Il video è stato girato interamente a Pietra Ligure, tra la suggestiva piazza San Nicolò, le vie del centro e la spiaggia del centro.

Seba Gravina, conosciuto sui social come Videociecato, è ormai noto per i suoi contenuti virali su TikTok, dove racconta con ironia e intelligenza la quotidianità di chi vive con la disabilità visiva. Con Rito Voodoo si cimenta in una nuova forma espressiva, affiancato da Sax, rapper che ha perso la vista circa tre anni fa e che ha da poco pubblicato l’album "Lacrime Adamantio", disponibile su tutte le piattaforme digitali.