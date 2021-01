Mallare, potatura platani in viale Luigi Corsi (FOTO)

Potatura dei platini in viale Luigi Corsi a Mallare. I lavori sono iniziati nella giornata di ieri, martedì 19 gennaio. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, la viabilità ha subito qualche disagio.

Questa la nota del comune: "Fino al termine dei lavori, non si potrà parcheggiare in viale Luigi Corsi, nel tratto che dal Monumento ai Caduti porta fino all'incrocio con via Panelli. Parcheggi alternativi: scuole, cimitero, dietro al comune, piazza Nebbia, viale L. Corsi nel tratto dal ponte all'incrocio con via Panelli e via IV novembre".