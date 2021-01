"Intorno a Michelangelo": la mostra ad Albissola e Savona avanti fino al 4 aprile

La mostra diffusa “Intorno a Michelangelo: i tesori rinascimentali di Albissola e Savona in dialogo con la scultura contemporanea di Andrea Salvatori” non si ferma e va avanti fino al 4 aprile 2021. Una proroga fortemente voluta da tutti i partner coinvolti, in primis il curatore Luca Bochicchio e l’artista, Andrea Salvatori, che hanno deciso di dare al pubblico più tempo per poter visitare la mostra diffusa.

Il percorso espositivo, che coinvolge quattro diverse sedi museali tra Savona e Albissola Marina, è chiuso al pubblico da novembre, da quando sono entrate in vigore le nuove normative che hanno diviso l’Italia in colori. La speranza era quella di poter riaprire dopo le vacanze di Natale, ma l’entrata in vigore del nuovo DPCM del 17 gennaio e l’inserimento in Zona Arancione della Liguria ha reso nuovamente impossibile aprire al pubblico gli spazi museali. Questo avrebbe definitivamente impedito al pubblico di visitare la mostra di Salvatori, che da programma avrebbe dovuto chiudere le porte domenica 24 gennaio.

Ecco, quindi, che la decisione di prorogare la mostra fino al 4 aprile apre una nuova possibilità a chi non ha potuto vedere questa unica e originale esposizione, che approfondisce il rapporto tra l’arte contemporanea e l’eredità culturale e artistica dei due Papi discendenti della famiglia savonese Della Rovere.