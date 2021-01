"Le disposizioni anti Covid vengono rispettate a Finale?". L'opposizione prepara un'interrogazione

Le disposizioni in materia di contrasto alla pandemia vengono rispettate a Finale? Come si sono tradotte nei fatti le misure disposte dall'amministrazione in tale ambito? Il controllo da parte delle forze di polizia locale quali risultati ha prodotto?

Sono queste alcune domande che il gruppo di opposizione "Le Persone al Centro" si pone e rivolgerà alla giunta sotto forma di interrogazione nel prossimo consiglio comunale dopo la vicenda del bar multato per il mancato rispetto delle norme imposte dai dpcm nei giorni scorsi.

"Non possiamo ignorare il tema che ha tenuto banco sui social e media negli ultimi giorni - spiegano tramite la propria pagina Facebook dai banchi della minoranza - Immediatamente cittadini e social si sono divisi in due fazioni ben distinte: da una parte, chi solidarizza con gli esercenti multati, dall’altra chi rivendica la legittimità dell’attività della Polizia Municipale".

"Il nostro ruolo ci impedisce di schierarci - specificano - senza scivolare nel personalismo: ciò che possiamo e dobbiamo fare, invece, è osservare e vigilare sui fatti".