Savona: Polizia locale e Protezione Civile per monitorare un ritorno a scuola "in presenza" nella totale sicurezza

Dopo mesi di situazione altalenante, sta per tornare a suonare la campanella negli istituti della nostra provincia.

Il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, saluta l'evento con queste raccomandazioni: “In occasione della ripresa dell'attività didattica in presenza desidero rivolgermi direttamente ai ragazzi, soprattutto a chi di loro utilizza i mezzi pubblici, affinché pongano in essere alcune semplici precauzioni utili per limitare la diffusione del contagio: indossare sempre la mascherina, mantenere alla fermata dell'autobus il distanziamento, salire sull'autobus meno affollato in quanto negli orari di punta ne arriveranno più di uno.

Sono piccoli gesti di attenzione verso se stessi, i propri compagni e i propri familiari che contribuiscono a garantire una ripresa della scuola in presenza, di cui sono stati a lungo privati, in sicurezza.

Comprendo quanto possa essere difficile incontrarsi nuovamente, dopo mesi di lontananza, senza potersi scambiare un abbraccio o un sorriso ma queste, purtroppo, sono le condizioni da rispettare in attesa che la campagna vaccinale restituisca la libertà e la spensieratezza di cui i giovani devono poter godere. Questa esperienza dovrebbe rendere i giovani maggiormente consapevoli di essere parte di una comunità nella quale ci sono persone più fragili, come gli anziani, che vanno protetti anche tramite azioni responsabili.

Gli Agenti della Polizia municipale, unitamente ad alcuni volontari della Protezione civile, saranno presenti nei punti maggiormente a rischio di assembramenti per garantire un ritorno in sicurezza alla scuola in presenza per tanti studenti."