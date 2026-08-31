Savona, Micia è tornata a casa: lieto fine per la gatta “condominiale” scomparsa per sette giorni

È tornata a casa Micia, la gatta “condominiale” che nei giorni scorsi aveva fatto preoccupare i residenti della zona di via Chiappino e via Mongrifone a Savona.

La sua scomparsa era stata segnalata una settimana fa quando la gatta, una presenza ormai familiare per gli abitanti del quartiere, aveva fatto perdere le proprie tracce per diversi giorni. Micia è infatti conosciuta e accudita da più persone della zona, che nel tempo hanno imparato a riconoscerne le abitudini e a prendersene cura con cibo, crocchette e tante attenzioni, ma lasciandole la sua libertà.

A preoccupare i residenti era stata soprattutto la sua assenza prolungata. Micia, infatti, è solita aggirarsi tra via Chiappino e i giardini nei pressi della Rocca e, quando viene chiamata, generalmente risponde, rendendo più facile individuarla.

Dopo l'appello lanciato sulla pagina Facebook del quartiere per cercare di rintracciarla, però, è arrivata la notizia che tutti aspettavano: Micia è finalmente rientrata nella sua zona, dalle persone che ogni giorno si prendono cura di lei.