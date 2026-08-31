Frana di via San Nazario, il cantiere verso la ripartenza: via libera alla variante

Il cantiere di via San Nazario verso la fase conclusiva. Il Comune ha dato il via libera alla perizia di variante tecnica necessaria per completare l'intervento di messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso che aveva provocato il cedimento del ciglio stradale.

L'intervento si è reso necessario dopo i danni provocati dal maltempo e dei primi mesi del 2024, periodo per il quale era stato dichiarato lo stato di emergenza. Il Comune aveva segnalato alla Regione Liguria i danni subiti dalle infrastrutture cittadine, ottenendo un contributo straordinario di 125 mila euro, finanziato attraverso i fondi della Protezione civile, per il ripristino dell'area.

L'appalto era stato affidato in primavera alla Geo Tecnadi Finale Ligure e i lavori erano iniziati alla fine di marzo. Nel corso degli scavi e delle operazioni di sistemazione del terreno, però, sono emerse alcune necessità tecniche non previste nella fase progettuale. Da qui la decisione di apportare alcune modifiche all'intervento, con una breve sospensione del cantiere nel mese di luglio per ridefinire gli aspetti tecnici.

La variante prevede interventi suppletivi per circa 16.300 euro, ma senza un aumento del costo complessivo dell'opera. La maggiore spesa sarà infatti coperta attraverso le economie del ribasso d'asta e la spesa complessiva dell'intervento resta quindi invariato a 125 mila euro.