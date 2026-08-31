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Attualità | 31 agosto 2026, 10:02

Meteo, l'estate non molla la presa

Le previsioni firmate Datameteo

Meteo, l'estate non molla la presa

Qualche giorno di "refrigerio", poi da venerdì nuova fiammata dell'estate, con l'anticiclone subtropicale che riprenderà pieno possesso del Mediterraneo. Assenza di precipitazioni significative e temperature molto al di sopra delle medie.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre

Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento più esteso al pomeriggio sui rilievi, dove saranno possibili isolati fenomeni di rovesci o temporali. Temperature in temporaneo aumento oggi, con punte massime fino a 33/34 °C. Da domani complice l'ingresso di aria leggermente più fresca da est, le massime si stabilizzeranno tra i 28 e 31 °C, e le minime saranno comprese tra 16 e 20 °C. 

Venti: oggi raffiche moderate da ovest sulle Alpi, da domani venti assenti o deboli variabili ovunque. 

Da venerdì 4 settembre

Anticiclone subtropicale in rinforzo e spostamento verso nord, con nuovo aumento delle temperature che sfioreranno di nuovo i 34/35 °C, e caldo per lo più afoso. 

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/684-Stagionali_Settembre_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html 

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Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo 

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Datameteo

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