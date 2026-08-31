Meteo, l'estate non molla la presa

Qualche giorno di "refrigerio", poi da venerdì nuova fiammata dell'estate, con l'anticiclone subtropicale che riprenderà pieno possesso del Mediterraneo. Assenza di precipitazioni significative e temperature molto al di sopra delle medie.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre

Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento più esteso al pomeriggio sui rilievi, dove saranno possibili isolati fenomeni di rovesci o temporali. Temperature in temporaneo aumento oggi, con punte massime fino a 33/34 °C. Da domani complice l'ingresso di aria leggermente più fresca da est, le massime si stabilizzeranno tra i 28 e 31 °C, e le minime saranno comprese tra 16 e 20 °C.

Venti: oggi raffiche moderate da ovest sulle Alpi, da domani venti assenti o deboli variabili ovunque.

Da venerdì 4 settembre

Anticiclone subtropicale in rinforzo e spostamento verso nord, con nuovo aumento delle temperature che sfioreranno di nuovo i 34/35 °C, e caldo per lo più afoso.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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