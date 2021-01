Cento anni di Partito Comunista. La Federazione Liguria: "Tanti Auguri a noi"

La Federazione della Liguria del Partito Comunista Italiano in una nota traccia un bilancio di cento anni di storia:

"Cento anni fa a Livorno nasceva il Partito Comunista d’Italia. Per noi quell’evento rappresenta un punto di riferimento essenziale per l’oggi e per il domani. Non ci rassegniamo alle ricostruzioni mistificatorie che occupano, in questi giorni, i grandi giornali e i canali televisivi. Vogliamo collocare quella scelta nel quadro storico in cui avvenne, ricercando in essa le premesse di una vicenda straordinaria che, nella lotta antifascista, nella Resistenza e nelle lotte politiche e sociali dei decenni del dopoguerra, ha inciso profondamente nella storia d’Italia e ha rappresentato una delle più importanti esperienze del movimento comunista internazionale.