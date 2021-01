PCI Savona: "Solidarietà alle 'neo-mamme' del Santa Corona. Salute sia un diritto, non un privilegio"

Una chiusura, secondo l’amministrazione regionale, necessaria a contrastare l’emergenza sanitaria. Motivazione che però, col passare dei mesi, appare sempre più insensata, non tanto perché si sottovaluta la pandemia in atto, ma perché, ormai, chi manifesta la propria contrarietà al protrarsi di tale iniziativa, ha capito perfettamente che le responsabilità dell’inefficienza del sistema sanitario Ligure sono, indubbiamente, da attribuire all’impreparazione ed alla superficialità con la quale è stata gestita la pandemia in questa regione in cui, nonostante sia passato quasi un anno, nulla è stato fatto concretamente per garantire la salute ai cittadini.