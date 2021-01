Asfalto dissestato dopo le piogge a Borghetto: chiuso un tratto di piazza Caduti del Lavoro

La sistemazione del manto stradale era già in calendario. " Siamo stati costretti a chiudere temporaneamente il tratto interessato e ad anticipare i lavori di sistemazione che sono già iniziati e si concluderanno in un paio di giorni " ha così annunciato il primo cittadino Giancarlo Canepa.

Le forti piogge hanno infatti peggiorato lo stato di quei tratti di asfalto che non versavano in ottime condizioni, com'è successo a Borghetto nel tratto che collega via Dante e via IV Novembre, a margine di piazza Caduti sul Lavoro.

Il maltempo dello scorso venerdì 22 gennaio ha causato diversi problemi alla viabilità, non solo per causa di alcuni smottamenti, allagamenti e alberi pericolanti.

"La viabilità, in entrambi i sensi di marcia da e verso via IV novembre, è garantita da via Carducci e via Don Minzoni" ha concluso l'amministrazione nel suo messaggio sulla pagina Facebook ufficiale scusandosi per il temporaneo disagio.