Toirano: quattro classi della primaria e una della secondaria in quarantena

Annuncia il sindaco del Comune di Toirano, Giuseppe De Fezza:

"Pubblichiamo i dati su Toirano, ricevuti da Asl 2, relativamente ai casi coinvolti dalla pandemia di Covid 19:

Quarantene in corso: n. 11

Isolamenti in corso (Casi positivi): n. 4

Quarantene plesso scuola primaria:

Classe 1 A fino al 4 febbraio

Classe 1 fino al 3 febbraio

Classe 3 fino al 2 febbraio

Classe 5 fino al 2 febbraio

Quarantene plesso scuola secondaria:

Classe Terza A fino al 26 gennaio

Per la salvaguardia della salute di tutti, e per prevenire rammentiamo le seguenti misure: Igienizza spesso le mani con acqua e sapone o usando un apposito prodotto disinfettante a base alcolica. Mantieni una distanza di sicurezza da chiunque tossisca o starnutisca. Porta sempre un dispositivo di protezione delle vie aeree Indossa una mascherina quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico. Non toccarti gli occhi, il naso o la bocca. Tossisci o starnutisci nella piega del gomito o usa un fazzoletto di carta, coprendo il naso e la bocca. Se non ti senti bene, resta a casa. In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, contatta l'assistenza sanitaria".