Droga e sfruttamento della prostituzione: due arresti a Quiliano e Loano

Sabato i poliziotti della Squadra Mobile, hanno tratto in arresto due persone in due distinte operazioni.

Nel corso della mattinata, a Quiliano, a seguito di specifici servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Savona, in collaborazione con un equipaggio dei Cinofili di Genova, hanno arrestato un cittadino di origine albanese di 36 anni, trovato in possesso di oltre 16 grammi di cocaina.

Nel pomeriggio, a Loano, hanno tratto in arresto un quarantaquattrenne, di origini albanese - in esecuzione a un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Savona - dovendo espiare la pena di anni 3, mesi 1 e giorni 19 di reclusione per reati connessi allo sfruttamento della prostituzione e stupefacenti.