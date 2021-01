Camion ribaltato su A6: l'asfalto ghiacciato la possibile causa (FOTO)

Potrebbe essere stato l'asfalto scivoloso la causa dell'incidente che ha visto coinvolto alle prime luci dell'alba un mezzo pesante sulla A6 tra Savona e Altare.

Come si può infatti notare nelle foto scattate negli attimi successivi al sinistro, dove l'autista dell'autotreno ha subito alcuni traumi che lo hanno costretto al ricovero presso il Pronto Soccorso del San Paolo di Savona in codice giallo, in alcuni tratti di strada si sono formati strati di ghiaccio recanti i mercati segni di pneumatici.

Il sinistro ha creato diversi disagi alla circolazione, con la tratta tra i due caselli, quello savonese e quello valbormidese, chiusa per diverse ore in direzione Piemonte per permettere ai soccorritori di rimuovere il mezzo e bonificare l'area.