Camion ribaltato sulla A6: riaperto il tratto tra Savona e Altare

E' stato riaperto al traffico il tratto dell'autostrada A6 compreso tra Savona e Altare, direzione Torino, chiuso questa mattina causa incidente.

Come riportato dalla nostra redazione, un camion (alimentato a metano) si è ribaltato per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria, l'automedica, il personale autostradale e le forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito, il mezzo pesante, pare un autotreno, avrebbe fatto tutto da solo. Il conducente è stato trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito notevoli disagi con code per 3 chilometri.