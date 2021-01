Notte fredda nell'entroterra: il record spetta a Giusvalla con -11.4°

Questa mattina il cielo si presenta sereno su tutta la regione, con venti che sono settentrionali; raffiche di burrasca si sono registrate, tra la notte e il primo mattino, in costa a Fontana Fresca (Sori, Genova) e sui rilievi al Lago di Giacopiane (Genova) dove si sono toccati 80.6 km/h. Il mare è molto mosso.

Clima molto rigido nelle zone interne e nelle valli della nostra regione con il record del freddo che spetta a Giusvalla con -11.4, a seguire Calizzano. La stazione della Val Bormida ha toccato infatti -10.8. Altre minime: Sassello -9.3, Ferrania -8.5, Montenotte Inferiore -7.7, Mallare -7.2 e Cairo Montenotte -6.2.

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 7.1, Savona Istituto Nautico e Imperia Osservatorio Meteo Sismico 3.8, La Spezia 4.8.

Le previsioni per i prossimi giorni: oggi, martedì 26 gennaio, venti forti settentrionali sulle zone BCE fino al primo pomeriggio con raffiche intorno ai 60-70 km/h, in particolare sui rilievi e allo sbocco delle valli esposte; a seguire venti di intensità moderata con locali raffiche sui crinali. Dalla serata e nelle ore notturne locale disagio per freddo nelle zone interne della regione.

Domani, mercoledì 27 gennaio, nella notte locale disagio per freddo nelle zone interne della regione.

Giovedì 28 gennaio nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.