Idea e Filasc insieme per costruire la crescita

E’ stato siglato il 21 gennaio 2021, a Milano, protocollo d’intesa tra FILASC, Federazione Impresa Lavoro Ambiente e Sicurezza e IDEA (Ainternational Design Association) dai rispettivi presidenti, il dott. Nicola Pighi per IDEA e il dott. Franco Colombo per FILASC.

Nicola Pighi è un imprenditore poliedrico che ha sempre fatto dell’innovazione uno dei suoi principali valori.La sua storia imprenditoriale spazia dal retail, al food, alla realizzazione di unità produttive offshore e da 15 anni è legata al mondo della formazione accademica, in aula e a distanza. Ed è emblema di saper vedere oltre, di immaginare il futuro per primi.

“In un momento dove le divisioni sembrano prevalere abbiamo vogliamo dare un segnale unendo le nostre forze nell’obiettivo comune di stimolare la crescita professionale ed economica di una categoria importante come quella dei professionisti nel campo del design che sono a fianco delle imprese più innovative nella sfida del rialncio e della crescita”, dichiara Franco Colombo per Filasc .

“Questo patto federativo consentirà di dare a IDEA più rappresentanza ai tavoli istituzionali, potendo portare all’attenzione dell’agenda delle Istituzioni questo importantissimo comparto economico professionale che può dare un contributo fondamentale alla creatività e alla capacità di competere del Made in Italy nei mercati internazionali” è la filosofia alla base dell’accordo, secondo Nicola Pighi.