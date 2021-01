Disagi questa mattina lungo la strada Sp 29 del Colle di Cadibona (via Nazionale Piemonte).

Secondo quanto riferito, un mezzo pesante avrebbe perso parte del carico, pare del carbone. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Savona.

Criticità simili sono state riscontrate anche in pieno centro a Savona, per la precisione in corso Mazzini.