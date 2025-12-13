Lutto a Villanova d’Albenga: si è spenta la maestra di musica Giuseppina Siffredi

Si svolgeranno questo pomeriggio i funerali di Giuseppina Siffredi, vedova Arnaldi, scomparsa a 89 anni nella casa di riposo di Borgomaro. Alle 15, nella parrocchia di San Stefano a Villanova d’Albenga, i parenti unitamente alla comunità daranno l’ultimo saluto alla sua storica maestra di musica. Lascia i figli Sergio e Roberto, la nuora Michaela, la cognata Elena e i nipoti Riccardo, Simone e Niccolò.

Per tutta la vita ha coltivato e condiviso la sua grande passione per la musica, diventando un punto di riferimento per Villanova, dove era considerata una figura storica e molto amata.

Appartenente a un’antica famiglia di musicisti, Giuseppina ha formato generazioni di giovani insegnando pianoforte e accogliendo nella sua casa anche ragazzi provenienti dalle vallate vicine.

Il sindaco Pietro Balestra ha ricordato il suo profondo legame con la comunità, sottolineando come si fosse sempre messa a disposizione del paese, collaborando alle iniziative comunali, religiose e scolastiche, accompagnandole con la sua musica.

«Se oggi i villanovesi hanno una corale che anima i momenti di festa, di gioia e di dolore, lo devono principalmente a lei -ha sottolineato il primo cittadino -. Durante i primi anni in cui ero sindaco, quando sembrava impossibile costituirla, decidemmo di prendere il pianoforte del nostro Comune, che era parcheggiato nelle scuole, e lo portammo in Santa Caterina. Da lì è iniziata la storia della corale villanovese, che le attuali coriste portano avanti con passione».