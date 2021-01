Gli albenganesi si interrogano sulla "misteriosa luce" che aleggia attorno alla Gallinara

C'è qualcosa di magico, di misterioso, di pittoresco, in questo scatto fotografico che lascia senza fiato.

In questi giorni così freddi, in tanti non hanno potuto fare a meno di notare le particolari luci che circondano l'Isola Gallinara.

E subito si è pensato a San Martino, il Santo che si dice vivesse da eremita sull'isola.

E se invece le proiezioni architetturali, che tanta lietitudine hanno donato al centro storico ingauno durante le festività natalizie, si "trasformassero" in qualcosa di diverso architettato dal Comune per l'estate?

Insomma: che si tratti di un miracolo o di un nuovo evento turistico-culturale, è comunque un bel messaggio di speranza.